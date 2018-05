Wer in andere Länder reist, sollte sich an die Regeln halten.

Küssen verboten © fabioberti.it - Fotolia

Wir befinden uns mitten in der Hauptreisezeit. Wer außerhalb der österreichischen Grenzen urlaubt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass anderswo andere Gesetze und Sitten herrschen. Viele davon haben historischen Ursprung, haben irgendwann einmal (mehr oder weniger) Sinn ergeben – und wurden einfach nicht aufgehoben, nachdem sie ihre Sinnhaftigkeit verloren hatten.

Hier eine kleine Lister der kuriosesten Gesetze und Gebräuche, damit Sie im Urlaub keine böse Überraschung erwartet.

Am Strand

In Eraclea (Italien) ist das Graben von Löchern und das Bauen von Sandburgen verboten.



Keine Bären am Strand: In Israel ist das Baden mit Bären untersagt.

Straßenverkehr

Kleidung.

Oben ohne Auto zu fahren ist in Thailand verboten – für Damen und Herren.



"Haustiere".

Wer in Florida seinen Elefanten an eine Parkuhr anbinden will, muss dafür Parkgebühr bezahlen.



Liebe und andere Zärtlichkeiten.

Paris, die Stadt der Liebe. Küssen am Bahnhof ist hier allerdings seit 1910 verboten. Die Knutscherei verzögert mitunter die Abfahrt der Züge.



Sex im Auto ist in Coeur d´Alene (US-Bundesstaat Idaho) strafbar. Allerdings muss die Polizei, bevor sie die „Übeltäter“ festnehmen darf, hupen und drei Minuten warten.

Lebensmittel

Wer nach Dubai reist und im Handgepäck seit der Abreise noch das Mohnweckerl dabei hat, könnte am Flughafen Probleme bekommen. Mohn fällt unter die Liste der stimulierenden Substanzen.