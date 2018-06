Bei grellem Sonnenschein entstehen harte Schatten. Diese Voraussetzungen laden dazu ein, abstrakte Motive zu fotografieren. Die perfekte Kulisse: Klare Formen, Linien und Strukturen, deren Bilder später in Schwarz-Weiß umgewandelt werden. Muster kommen dadurch besonders gut zur Geltung. Hochwertige Objektive schützen beim Fotografieren gegen unerwünschte Blendenflecken, also Reflektionen an den Glasoberflächen der Objektivlinsen. Die Spotmessung sorgt für eine adäquate Belichtung ausgewählter Punkte, wenn lichtdurchflutete und schattige Bereiche Hand in Hand gehen.