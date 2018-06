Erwartungen reduzieren.

Bloß nicht in die Perfektionsfalle tappen und sich womöglich schon vom Schlechtwetter die Stimmung vermiesen lassen.



Keine Harmonie vortäuschen.

Wer mit einem Rucksack voller Probleme verreist, sollte nicht so tun, als wäre am Traumstrand plötzlich alles eitel Wonne. Schwierigkeiten ruhig ansprechen, aber bitte nicht zwölf Stunden pro Tag, sondern fein dosiert und immer mit der Ruhe. Dabei besser Ich-Botschaften aussenden, statt den anderen mit "Du kümmerst dich nie" oder "Du vergisst immer" pauschal zu verurteilen. Und immer daran denken: Auch das Gute gehört angesprochen.

Pläne schmieden.

Ob man sich im Urlaub der Spontaneität überlässt oder einem exakten Plan folgt, ist Geschmackssache. Der Partner sollte allerdings einen möglichst ähnlichen Geschmack haben. Auch in ihrem Wunsch nach Nähe sollten sich zwei Menschen ähnlich sein, will man Dauerkonflikte vermeiden. Siehe Hitliste der Streitpunkte im Urlaub.

Das Reiseziel gemeinsam wählen.

Grundsätzlich gilt: Je mehr Auswahlmöglichkeiten eine Destination bietet, desto besser ist sie: Liegen Meer, Berge und kulturelles Angebot nicht weit auseinander, kommen auf jeden Fall beide Partner auf ihre Kosten. Es spricht übrigens auch gar nichts dagegen, wenn er einmal eine Woche mit einem Freund angeln geht und sie eine Woche mit einer Freundin in einem Schönheitstempel verbringt.

Die richtige Begleitung.

Urlaub mit einem befreundeten Paar kann durchaus Spaß machen und gegebenenfalls auch die Kinderbetreuung erleichtern - wenn man nicht ständig im Rudel unterwegs ist. Es lohnt sich, genügend Zeit zu zweit einzuplanen.

Flirten ist tabu.

Man verreist mit seinem Partner und schaut dann immer einem anderen hinterher? Ein absolutes No-Go. Da kann es wirklich passieren, dass man als Single heimfährt. Und last, but not least weist dieses Verhalten auch noch auf einen grundsätzlichen Mangel hin. Ein aufgelegtes Thema für Psychologen!