Conti di San Bonifacio

Eingebettet in die Hügel der Toskana, umgeben von Weinbergen, liegt das Anwesen Conti di San Bonifacio. Es produziert nicht nur preisgekrönte Weine und setzt mit seinem Restaurant Maremmana auf Zutaten bester Qualität aus der Region, sondern hat für seine Gäste nicht mehr als sieben Zimmer, die dafür mit besonderer Liebe zum Detail eingerichtet sind. Hier ist der Spagat zwischen den Wurzeln der Villa als Bauernhaus und subtilem Luxus mehr als gelungen.

Vivere Suites and Rooms

Nur wenige Minuten vom Ufer des Gardasees entfernt, die Gipfel des Trentino im Blick, liegt das Vivere Suites and Rooms, das seinen Gästen nicht mehr als sechs Suiten (mit oder ohne Küche) mit Garten bietet. Obwohl das Hotel klein ist – die Privatsphäre wird großgeschrieben. Gäste können den selbst gekelterten Wein des Hauses genießen, aber auch das Spa und die Pizzeria Centrale gleich ums Eck.

Corte della Maestà

Das pralle Leben Roms ganz in der Nähe, thront das mittelalterliche Dorf Civita di Bagnoregio auf seinem Hügel, als wäre es über all das erhaben. 1685 erschütterte ein schweres Erdbeben den Ort, aber dank der Gastgeber Cristiana und Paolo haben einige der damals verlassenen Bischofsquartiere eine neue Funktion als Gästehaus Corte della Maestà mit nur vier Zimmern und unvergleichlichem Charme.

Velona’s Jungle Luxury Suites

Es ist tatsächlich ein Dschungel – man kommt aus dem Schauen nicht heraus. Den Grundstein für die vier fantastischen Suiten der Velona‘s Jungle Luxury Suites in Florenz hat der Großvater der Besitzerin Veronica Grechi, Pasquale Velona, gelegt. Er war stets auf der Jagd nach besonderen Möbeln und Einrichtungsgegenständen, von denen sich ein Teil in den nach Naturforschern – Darwin, Livingstone, Fossey und Durrell – benannten Zimmern wiederfindet. Zum Frühstück wird nur Vegetarisches serviert, aber bei der Qualität werden auch Fleischtiger nichts vermissen.

Vico Milano

Fahrradwerkstatt, Modeatelier, Boutiquehotel – so lauten die letzten Stationen im Leben des Hauses am Corso Genova 11 in Mailand. Der industrielle Charme blitzt im Vico Milano auch heute noch durch, geht mit Kunstwerken und Designermöbeln eine spannende Symbiose ein, die aber keineswegs kühl, sondern familiär wirkt. Deshalb nimmt man auch gerne mehr als einen Drink an der hoteleigenen „House Bar“.

Siena House

Toskanischer Landhauscharme trifft in der Nähe von Montepulciano in der Provinz Siena auf moderne Kunst und zeitgenössisches Design. Nur sechs Zimmer bietet das Siena House, das von den Briten Amanda und Malvin betrieben wird. Letzterer führt beim Frühstück Regie, verkocht Eier des eigenen Federviehs oder den selbst geräucherten Bacon. Die Blicke auf die Zypressen der Toskana kann man aus dem großen Garten, aber vielleicht noch besser aus dem Salzwasserpool genießen.

Palazzo Margherita

In diesem Palazzo aus dem 19. Jahrhundert führt eine besondere Familie Regie: Das Anwesen in der süditalienischen Region Basilikata gehört seit 2004 der Familie von Francis Ford Coppola, im Dorf Bernalda wurde dessen Großvater Agostino geboren. Entsprechend investierte der Regisseur in eine umfassende Restauration der reich geschmückten Räumlichkeiten mit ihren frescoverzierten Decken und Marmorelementen.

Critabianca

Im 14. Jahrhundert als bescheidenes Bauernhaus begründet, wuchs Critabianca in Apulien über die Jahrhunderte zu einem Herrenhaus heran, das heute sechs Zimmer für seine Gäste bietet. Schlichter Grundriss, Gewölbedecken, gekalkte Wände – hier liegt die Schönheit in der Schlichtheit. Dazu punktet das Anwesen mit seiner Kulinarik: So wird das Frühstück im Orangenhain serviert.

Seven Rooms Villadorata

Die sizilianische Stadt Noto ist eine Schaubühne des Spätbarocks, zählt zum Welterbe der Unesco. Innerhalb dieses historischen Ensembles muss sich die Seven Rooms Villadorata – die goldene Villa – ein Juwel für sich, in dem man sich trotz all dem gebotenen Prunk willkommen fühlt. Königlich kommt man sich in einem der nur neun Zimmer allerdings dennoch vor.

Casa Clàt

In der sardischen Hauptstadt Cagliari verbirgt sich hinter einer Fassade aus dem 19. Jahrhundert modernstes Flair. Dafür haben die Eigentümer der Casa Clàt, Claudio und Caterina Murgia, mit den Architekten des Studio Pilia angeheuert, die Zitate vergangener Epochen in zeitgenössischem Kontext zeigen. Restaurant, Bar und Cantina gehören genauso zum Angebot wie eine Rooftop-Bar.