Französische Eleganz, englischer Charme und italienischer Geschmack – dies vereint laut der Schriftstellerin Lady Sidney Morgan die Villa Bonaparte in Rom. Unweit des turbulenten Hauptbahnhofes Roma Termini und noch näher an der nach den Plänen von Michelangelo gebauten Porta Pia liegt das versteckte Anwesen, das einst Paolina Bonaparte (1780-1825) bewohnte. Sie war die Lieblingsschwester von Napoleon und heiratete sich als junge Witwe 1803 wohl mehr aus strategischen Gründen denn aus Liebe durch den in französischen Diensten stehenden italienischen Offizier Camillo Borghese in eines der ältesten Fürstenhäuser Roms ein. 1816 erwarb das Ehepaar die Villa mit dem weitläufigen Garten.