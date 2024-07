Tagsüber strahlend blau, bei Sonnenuntergang leuchtend rot und nachts hängt er voller Sterne. Im Urlaub nimmt man den Himmel ganz anders wahr. Sicher, weil im Strandkorb liegend mehr Zeit bleibt, das Firmament ausgiebig zu betrachten. Aber auch, weil der Himmel tatsächlich je nach Standort anders aussieht: In städtischen Gebieten kann er durch Lichtverschmutzung gedämpfter erscheinen, während er in ländlichen Regionen oft klarer und strahlender ist.

Orte, an denen man den Sternenhimmel und die Milchstraße besonders gut beobachten kann, werden regelmäßig von der Vereinigung „Astronomitaly“ ausgezeichnet. So kann sich das Resort „Baia del Sole“ als erster Ferienort Kalabriens rühmen, unter einem der „schönsten Himmel Italiens“ zu liegen. An ausgewählten Nächten können Gäste kostenlos an begleiteten Sternenbeobachtungen teilnehmen. Dazu werden die Lichter des Resorts ausgeschaltet oder mit Abdeckungen versehen.

Der Strand des Resorts liegt an der Küste des Tyrrhenischen Meeres zwischen Tropea und Capo Vaticano inmitten eines mediterranen Gartens. Mit gut 300 Sonnentagen im Jahr herrscht in der südlichsten Region des italienischen Festlands ganzjährig mediterranes Klima. Von der Architektur bis zum kulinarischen Angebot verfolgt das Resort einen nachhaltigen Ansatz, so werden hauptsächlich natürliche Materialien wie Terrakotta und Holz verwendet, die Küche setzt auf lokale Zutaten aus biologischem Anbau.

Äolische Inseln und Spa-Programm

Bei guter Sicht kann man die Äolischen Inseln sehen, die auch vom Schwester-Resort, dem Capovaticano Resort Thalasso Spa, aus sichtbar sind. Hier wird eine Auswahl an Thalasso-Programmen geboten – die Anwendungen mit Naturprodukten aus der Umgebung sollen Haut, Atmung und Durchblutung verbessern und Stress reduzieren. Einen Besuch wert ist auch die Villa Paola, die nur wenige Schritte vom Zentrum Tropeas entfernt in einem terrassenförmig angelegten Garten liegt.