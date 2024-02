Die erste Fahrt der „Sun Princess“ verschiebt sich abermals. Das neueste Kreuzfahrtschiff von Princess Cruises muss länger als geplant in der Werft bleiben, teilt die Reederei mit. Der Grund seien zusätzlich notwendige technische Arbeiten. Damit wurde die Jungfernfahrt bereits zum zweiten Mal verschoben: Ursprünglich sollte sie am 8. Februar starten, dann wurde der 18. Februar genannt. Nun soll das Kreuzfahrtschiff am 28. Februar vom Hafen Civitavecchia bei Rom zu seiner ersten Reise auslaufen.

Betroffene Passagiere bekommen Geld zurück

Wer die abgesagte Kreuzfahrt auf dem 4300 Passagiere fassenden Schiff gebucht hatte, bekommt laut Reederei das Geld zurück und ein Bordguthaben sowie eine 50-prozentige Ermäßigung auf künftige Princess-Kreuzfahrten. Auch Entschädigungen für schon entstandene Reisekosten, etwa Flüge, soll es geben.

Die „Sun Princess“ ist das erste Schiff der US-Reederei mit LNG-Antrieb und das erste Mitglied der neuen Sphere-Schiffsklasse.