Noch ist Bewegung in den Verhandlungen und Anbahnungen für den Sommerflugplan 2024, aber nach dem aktuellen Stand werden ab dem Flughafen Graz 32 Destinationen in 14 Ländern direkt angeflogen. Dazu zählen inklusive Wien sieben Linienverbindungen. Die Flüge nach Deutschland – Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München – werden auf zumindest drei Flüge pro Tag aufgestockt. Auf fünf Verbindungen pro Woche kommt man bei Zürich. Damit sind vier große Umsteigeflughäfen in hoher Frequenz im Programm.

Großes Griechenland-Angebot

Reiseveranstalter Springer Helios hat 2024 ab Graz die direkte Verbindung mit Eurowings auf die Dodekanes-Insel Karpathos im Programm, die von 21. Mai bis 24. September dienstags angeboten wird.

Von 25. Mai bis 28. September geht es ab Graz und Klagenfurt immer samstags mit Avanti Air nach Paros, von wo aus man mit Schiffstransfers auf andere Kykladeninseln wie Naxos übersetzen kann. Heuer kommen mit Serifos und Syros zwei neue Ziele dazu.

Die Sporadeninsel Skiathos wird vom Thalerhof von 24. Mai bis 27. September angeflogen.

Dazu kommen Verbindungen nach Heraklion (Kreta) dienstags und samstags, Kefalonia (Rhomberg Reisen, donnerstags), Korfu (Mai bis September, freitags), Kos (Mai bis September, montags und donnerstags) und Rhodos (Mai bis Oktober, dienstags, donnerstags, samstags).

Weitere Feriendestinationen

Als weitere klassische Ferienziele stehen Antalya in der Türkei, das von Mai bis Oktober montags, mittwochs und sonntags mit Corendon Airlines angesteuert wird und von April bis Oktober mit Sunexpress dienstags, donnerstags, samstags und sonntags. Das ägyptische Hurghada steht von April bis Oktober auf dem Flugplan, Larnaca auf Zypern von Mai bis Oktober, Las Palmas auf Gran Canaria im April und im Oktober, Teneriffa im April, Mai und im Oktober. Die Baleareninsel Mallorca ist von April bis September im Programm.

Mit Gruber Reisen geht es im Mai ins französische Bordeaux, im September und im Oktober nach Funchal auf der Insel Madeira, von Mai bis Oktober auf die kroatische Insel Brac, im Oktober nach Paphos auf Zypern, einmal nach Kopenhagen und Lissabon. Dazu kommen Flüge ins dänische Sonderborg zu Terminen im Mai, Juni und August.

Rhomberg Reisen bringt seine Gäste von April bis Oktober nach Calvi auf Korsika. Mit Seniorenreisen geht es im April und Mai nach Ibiza. Die „Luftsprünge“ von Springer Reisen für verlängerte Wochenenden etwa zu Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam landen im Mai im montenegrinischen Tivat.