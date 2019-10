Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia

Schnell trocknend, besonders atmungsaktiv, dehnbar oder eng anliegend: Fast alle Eigenschaften, die Herr Kärntner und Frau Steirerin an ihrer Kleidung schätzen, verdanken Sie dem Plastik. Polyester, Lycra, Elasthan und Polyamid: Die Liste der Kunststoffe, die in unserer Kleidung zu finden sind, ließe sich schier ewig fortsetzen.