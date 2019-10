Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© stock.adobe.com

So mancher, der sein Wagerl durch den Supermarkt schiebt, kann vielleicht an der Fleischtheke vorbeigehen, selbst die Süßigkeitenregale lassen manche unberührt – doch daran kommen nur die wenigsten vorbei: das Plastiksackerl, in das sie ihre Einkäufe stecken. Bis vor kurzem zumindest. Jeder Österreicher verbraucht im Schnitt 51 Plastiksackerln im Jahr. Das sind Zahlen der EU-Kommission. Die Dunkelziffer dürfte noch weit höher liegen, heißt es im Plastikatlas von Global 2000: Realistisch sei, dass hierzulande eine Milliarde Plastiksackerl im Jahr verbraucht werden.