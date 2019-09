Facebook

Markus Hillebrand in einem seiner beiden Genussläden, wo er Plastikverpackung schon weitestgehend verbannen konnte © (c) Juergen Fuchs

Des Kaiserschmarrens neue Kleider - sind hier in Premstätten nicht aus Plastik, sondern aus Karton, Glas und nassfestem Papier. Denn fast alle Zutaten fürs heimische Nationalgericht, das die zahlreichen Kunden und Kundinnen, die an diesem Vormittag am Genussbauernhof Hillebrand mit ihren Einkaufskörberln ein- und ausmarschieren, brauchen würden, erhalten sie in plastikfreier Verpackung.