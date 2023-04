"Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist nicht auch du einer der Jünger dieses Menschen? Er sprach: Ich bin es nicht.“ (Joh 18,17)

In der Leidensgeschichte gibt es mehrere Unbekannte, die, ohne es zu ahnen, Felsen ins Rutschen bringen. Übrigens ein Hinweis darauf, dass es kaum Nebensachen gibt. Offenbar steht wirklich alles mit allem in Beziehung, und der Schlag eines Schmetterlingsflügels löst anderswo einen Wirbelsturm aus. In diesem Fall wird nicht nur ein Fels ins Rutschen gebracht, er wird im Aufprall sogar zerschmettert. Petrus mit dem Beinamen der Fels prallt auf die Frage einer Magd und geht zu Bruch.