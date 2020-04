Kleine Zeitung +

Warum jubelten die Menschen Jesus mit Ölzweigen zu?

Am Palmsonntag zog Jesus auf einem Esel in Jerusalem ein, und die Menschen winkten ihm mit Ölzweigen zu.Das ärgerte die Juden im Hohen Rat und provozierte die Römer. Weshalb das so war, erklären wir im ersten Teil unserer Karwochenserie.