Im ganzen Land finden am Samstag wieder die Osterspeisensegnungen statt, das "achte Sakrament" der Steirer wird wieder einen enormen Ansturm auslösen. Hier sehen Sie, wo in Ihrer Nähe Speisensegnungen stattfinden.

In den Körben liegen oft Fleisch, Eier, Kren und Brot © Jürgen Fuchs

Auch heuer werden wieder mehr als 200.000 Steirer mit Kren, Fleisch, Eier und Brot in ihren Körben am Ostersamstag zu Bildstöcken, Kapellen und Kirchen in ihren Gemeinden ausschwärmen, um ihre österlichen Speisen segnen zu lassen. Das "achte Sakrament" der Steirer übt am Ende der Fastenzeit eine ungebrochene Anziehungskraft aus.