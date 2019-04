Facebook

© APA/DANIEL ZUPANC

Ostern steht vor der Tür - das zeigt sich auch im Gehege der Kattas im Wiener Tiergarten Schönbrunn. Die Tierpfleger haben auf der Affeninsel ein Osternest für die aufgeweckten Lemuren versteckt. Mit etwas Honig bestrichen, wurden die bunten Eier schnell gefunden, hieß es am Dienstag aus dem Zoo.

"Kattas sind sehr neugierig. Vor allem die Jungtiere, die im Vorjahr bei uns geboren wurden, waren am Osternest interessiert", beschrieb Tierpflegerin Sandra Keiblinger. "Sie haben versucht, in die Eier hineinzubeißen oder sie wegzutragen". Eier stehen zwar grundsätzlich auf dem Speiseplan der Lemuren, da sie tierisches Eiweiß in Form von Eiern, Heuschrecken, Joghurt oder gekochtem Hühnerfleisch benötigen. Hauptsächlich fressen die Affen aber Gemüse und gerne auch süßes Obst.

Auch die Besucher erwartet ein Osterprogramm im Wiener Zoo. Noch bis 22. April gibt es eine Osterwerkstatt mit Bastelecke für Kinder und die Ausstellung "Rund ums Ei und Nest", wo Eier von vielen Vogelarten wie Straußen und Pinguinen, aber auch von Krokodilen und Schildkröten zu bewundern sind.