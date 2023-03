Schlechter Kundenservice und aufdringliche Mahnungen: Arbeiterkammer und Verein für Konsumenteninformation (VKI) sind die typischen Beschwerden über Klarna vertraut. Vor allem bei „Zahlung auf Rechnung“ scheint der Ärger in vielen Fällen vorprogrammiert zu sein. Dazu muss man wissen: Wenn jemand „auf Rechnung“ zahlt, kauft Klarna dem Händler dessen Forderung an den Kunden ab. Händler bekommen von Klarna rasch ihr Geld, Klarna trägt dann das Risiko und muss das Geld eintreiben. Konsumentinnen und Konsumenten erleben dann häufig, dass Klarna die Bezahlung der Ware verlangt, auch wenn sie nicht oder nur mangelhaft geliefert – oder wieder ordnungsgemäß an den Onlinehändler retourniert wurde.