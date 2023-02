Blumensträuße strotzen gerade im Winter vor Pestiziden - und nachhaltig produzierte Schnittblumen sind eine Seltenheit. Was man über den Schnittblumenkauf (nicht nur im Winter) wissen sollte.

Für Romantiker ist der Valentinstag ohne (Schnitt-)Blumen nicht denkbar. Die Krux dabei: Rose & Co. haben im Winter bei uns gerade nicht Saison. Und 90 Prozent der Blumenimporte in Österreich kommen aus den Niederlanden und Kenia. „In beiden Fällen ergibt sich ein soziales und umweltthematisches Problem: Von Kenia wissen wir, dass die Arbeitsbedingungen katastrophal sind und sehr viele Pestizide zum Einsatz kommen, die in der EU verboten sind. Und in den Niederlanden kommt vieles aus Glashäusern mit einem sehr energieintensiven Anbau“, erklärt dazu Lisa Tamina Panhuber von Greenpeace. Hinzu kommen noch lange Transportwege für ein schnell verderbliches Gut, das man folglich auch schnell transportieren muss, „was häufig noch klimaschädlicher ist als ein langsamer Transport“.