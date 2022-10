24.000 Euro Hagelschaden am Dach, Versicherung wollte nur die Hälfte zahlen. Warum sie jetzt doch die gesamten Reparaturkosten übernimmt. Was Sie über Neuwert, Zeitwert und etwaige Vorschäden wissen sollten.

Im Juni war der Wohnort unserer Leserin von massivem Hagel betroffen. „Alle Hausdächer im Ortsgebiet wurden beschädigt, auch unseres“, sagt die Frau, die den Schaden damals unverzüglich ihrer Eigenheimversicherung meldete. Beruhigend in dieser Situation: „Unser Versicherungsvertrag sieht den Ersatz der Reparaturkosten von Sturm- und Hagelschäden zum Neuwert vor.“ Der daraufhin von unserer Leserin beauftragte Dachdecker kam in seinem Kostenvoranschlag auf Reparaturkosten von 12.000 Euro – besichtigte das Dach allerdings nur vom Boden aus. Ein von der Versicherung bestellter Sachverständiger stieg auch nicht auf das Dach und bestätigte die Höhe des Kostenvoranschlages. Die Versicherung gab die Reparaturarbeiten in diesem Rahmen frei. Im September wollte der bestellte Fachbetrieb nun mit den Reparaturarbeiten beginnen – da war der Schock allerdings groß: „Zwei Dachdecker stiegen aufs Dach und stellten fest, dass der Schaden doppelt so groß ist wie ursprünglich angenommen, statt 500 Dachplatten waren mehr als 1000 zu tauschen. Kostenpunkt: 24.000 statt 12.000 Euro“, sagt unsere Leserin.