Ende November beginnt wieder die große Schnäppchenjagd. Wo "Sale" draufsteht, ist aber nicht immer ein Preisnachlass drinnen. Diese Erfahrung hat unser Leser gemacht und will nun wissen, was ihm bei einem "Sale" wirklich zusteht.

Mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher gehen am "Black Friday" auf Schnäppchenjagd und investieren dabei an die 300 Euro - so zumindest die Umfrageergebnisse aus dem Vorjahr. Und obwohl sich das Kaufverhalten auch hierzulande immer mehr ins Internet verlagert, profitiert auch der stationäre Handel vom weltweiten Shopping-Tag. Wenn große "Sale"-Schilder in die Geschäfte locken, sollte man aber wissen, worauf man dabei rechtlich pochen darf.