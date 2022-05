Unsere Leserin hat keine Freude mit dem Rasenroboter, der nebenan den ganzen Tag durch die Gegend summt und dabei ihrer Meinung nach nicht den nötigen Abstand hält, sondern sogar in ihren Garten hinein mäht. "Unser Nachbar hat den Führungsdraht für das Gerät direkt an der Grundgrenze verlegt", schildert sie die Situation und will wissen, ob er überhaupt das Recht dazu hat.