Bei anstrengenden Therapien kann auf Reha unter bestimmten Voraussetzungen auf eine Mund-Nasen-Schutzmaske verzichtet werden © (c) Minerva Studio - stock.adobe.com

Unsere Leserin befindet sich gerade auf Kur und muss bei den Therapien einen Mund-Nasen-Schutz tragen. "Ich finde, dass das den Kurerfolg sehr beeinträchtigt und eher das Gegenteil bewirkt", schildert sie uns ihre Wahrnehmung. Was sie dabei nicht verstehen kann: "Wir wurden zu Kurbeginn alle auf Covid-19 getestet und mussten in Quarantäne bis der Test nach etwa 22 Stunden ausgewertet war. Wir waren alle negativ. Auch das Personal wird alle 14 Tage getestet. Und trotzdem ist die Maske zu tragen, das ist ja verrückt! Auch eine Bekannte, die an COPD leidet, muss bei ihrer Reha diese Maske bei den Therapien tragen, was sie sehr einschränkt, was bringt das Ganze dann?"