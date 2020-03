Rat vom Arbeitsrecht-Experten Warum Kurzarbeit für alle Arbeitnehmer das beste Mittel ist, durch die Krise zu kommen

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Statt einvernehmlicher Kündigungen: besser Kurzarbeit © (c) MQ-Illustrations - stock.adobe.com

Eine der Hauptfragen der berufstätigen Bevölkerungsgruppe dreht sich wohl darum, was jetzt nach den vielerorts behördlich angeordneten Betriebsschließungen geschieht. Bekommen Arbeitnehmer weiterhin ihren Lohn?

WERNER ANZENBERGER: Grundsätzlich geht man nach Hause und bekommt Entgelt fortbezahlt. Allerdings laufen Arbeitnehmer in dieser Situation Gefahr, vom Arbeitgeber gekündigt zu werden. Daher raten wir in jedem Fall, wo Betriebe geschlossen werden, Kurzarbeit in Anspruch zu nehmen. Weil es zum einen, die Börse des Arbeitnehmers schont und zum anderen dem Arbeitnehmer die Fortzahlung des Entgeltes zwischen 80 und 90 Prozent des bisherigen Nettolohnes sicherstellt.