Ski-Unfälle Welche Versicherung wann zahlt

In Österreich ereignen sich jährlich mehr als 30.000 Wintersportunfälle. Wer jetzt in den Winterurlaub startet, sollte vorher also seine Versicherungspolizzen checken. Worauf es bei der Unfallversicherung ankommt.

Für Unfallkosten eventuell samt Bergekosten kommt im Idealfall die Unfallversicherung auf © (c) milanmarkovic78 - stock.adobe.com (Milan Markovic)

Die Experten der Arbeiterkammer Oberösterreich warnen rechtzeitig zum Start der Semesterferien: „Bei aller Freude am vielen Schnee sollten Sportbegeisterte auch an einen ausreichenden Versicherungsschutz denken." Ist nach Unfall zum Beispiel eine Bergung ins Tal mit dem Hubschrauber nötig, kostet dies ein paar tausend Euro. Hier springt eine private Unfallversicherung ein, wenn Bergungskosten darin ausreichend versichert sind. Schutz für Bergungskosten bieten unter gewissen Voraussetzungen aber auch Kreditkarten, Reiseversicherungen und Mitgliedschaften in Autofahrerclubs, beim Alpenverein oder den Naturfreunden. "Prüfen Sie schon vor dem Urlaub, ob Sie hier ausreichend versichert sind!" Der Kärntner Versicherungsexperte Reinhard Jesenitschnig kann sich diesem Rat nur anschließen: „Ich hatte schon einen Fall auf dem Schreibtisch, da wurde jemand mit dem Hubschrauber vom Nassfeld nach Villach gebracht, das sind vielleicht 60 Kilometer Luftlinie. Kostenpunkt: 6000 Euro.“ Im Ausland - die Unfallversicherung gilt ja weltweit - komme man mit solchen Summen freilich nicht weit. Dafür könne man Rückholkosten in einer Reiseversicherung abschließen. „Es ist jedenfalls wichtig, bei einer Unfallversicherung genau auf die einzelnen Bausteine und die Ausschlüsse in den Bedingungen zu achten!“