Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf Österreich kommt eine Massenumrüstung der Heizsysteme von fossil auf erneuerbar zu. Wie stark sich der Staat finanziell beteiligt, ist noch offen © (c) Kadmy - stock.adobe.com

1. Was konkret plant die türkis-grüne Bundesregierung in Bezug auf die Ölheizungen?

Vorgesehen ist ein stufenweiser Ausstieg aus dem fossilen Wärmesystem. Bereits heuer sollen Öl- und Kohleheizungen im Neubau verboten werden, nächstes Jahr ist auch der Einbau in bestehenden Gebäuden nicht mehr erlaubt, wie er bislang etwa im Zuge von Heizungserneuerungen vielfach noch praktiziert und von der Mineralölindustrie gefördert wurde. Ab 2025 dürfen Öl- und Kohleheizungen, die älter als 25 Jahre sind, nicht mehr betrieben werden, zehn Jahre später kommt schließlich das Ende für alle derartigen Kessel.



2. Kann sich der Zeitplan noch ändern?

Die Regierungsparteien haben sich auf den geschilderten Ablauf geeinigt und ihn im Regierungsprogramm festgeschrieben. Die gesetzlichen Grundlagen dafür existieren allerdings noch nicht, weshalb die eine oder andere Änderung nicht ganz ausgeschlossen werden kann. Fix ist allerdings das grundsätzliche Ansinnen.



3. Wie viele Öl- und Kohleheizungen gibt es in Österreich noch?

Mit Kohle heizen in Österreich laut Statistik Austria nur noch rund 7000 Haushalte. Anders sieht es beim Erdöl aus, das noch etwa 600.000 Hauptwohnsitze warm hält. Betroffen von den Maßnahmen sind also rund eineinhalb Millionen Österreicher. Das Problem: Eine Datenbank mit genaueren Angaben über Art und Alter der Kessel existiert bislang nicht. „Alles, was wir haben, sind Schätzungen aus Branchendaten“, sagt Paul Morolz, Referent der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker in der Bundeswirtschaftskammer. „Eine solche Datenbank muss dringend aufgebaut werden, damit die nötigen Umrüstungen strategisch abgearbeitet werden können.“



Wie viel Erdöl verheizt wird Anders als in anderen Sektoren ist der Treibhausgasausstoß der Haushalte in Österreich über die vergangenen drei Jahrzehnte deutlich gesunken. Laut den Daten des Umweltbundesamts emittierten die Gebäude 1990 noch 12,8 Millionen Tonnen Kohlendioxid, 2018 waren es noch 7,9 Millionen Tonnen, was einem Rückgang von 38,7 Prozent entspricht. Hauptverantwortlich für diese Entwicklung ist der Trend zu klimaschonenden Heizformen und energiesparenden, gut gedämmten Gebäuden.



Seit 2014 stagniert die Entwicklung allerdings, was unter anderem auch auf die gesunkenen Sanierungsraten und den verlangsamten Ausstieg aus dem Erdöl zurückzuführen ist. Laut Österreichs offizieller Erdöl-Bilanz flossen 2018 immer noch knapp 43.000 Terajoule Energie aus Erdöl in die Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser. 2014 waren es rund 45.000 Terajoule, im Jahr 2000 dagegen noch 91.500. Ungleich mehr verbraucht freilich der Verkehr mit zuletzt 368.000 Terajoule Energie aus Erdöl. Tendenz hier: weiter steigend.

Mehr zum Thema Kraftakt für Installateure 600.000 alte Ölheizungen müssen raus

Günter Pilch Redakteur Steiermark-Ressort/Umwelt Mehr von Günter Pilch

Im Durchschnitt ja, wobei zu erwarten ist, dass der Umrüstungsbedarf in den nächsten fünf Jahren noch viel höher ist. Der Grund: Besonders viele Öl-Heizungen wurden in den 1990er-Jahren installiert. Sie dürfen folglich wegen ihres Alters ab 2025 nicht mehr betrieben werden. Mangels Datenbank existieren dazu keine genauen Zahlen, doch laut Schätzungen fallen ein bis zwei Drittel aller installierten Ölheizungen in diese Kategorie.Damit würden die Ölheizungen früher oder später zwar verschwinden – für die Klimaziele allerdings nicht früh genug. Die Regierung hat sich dem Ziel verschrieben, Österreichs Treibhausgasemissionen bis 2040 auf null zu reduzieren. Ausgehen kann sich das nur dann, wenn auch in bestehende Heizsysteme eingegriffen wird, zumal diese sonst noch mehrere Jahrzehnte weiterlaufen könnten.Auch hier plant die Regierung einen Ausstieg, allerdings erst etwas später. Rund 900.000 Haushalte heizen laut Statistik derzeit noch mit Gas, in fünf Jahren sollen Gaskessel und Neuanschlüsse im Neubau nicht mehr erlaubt sein. Wann, wie beim Öl, ein Betriebsverbot für bestehende Systeme folgen soll, ist noch offen. Die Gasnetze zur Raumwärmeversorgung sollen nach dem Willen der Bundesregierung jedenfalls nicht weiter ausgebaut werden.Grundsätzlich gibt es viele alternative Heizformen, von Pelletsystemen über Wärmepumpen und Solarthermie bis zu Fern- und Nahwärmenetzen. „Was im konkreten Fall am besten geeignet ist, muss individuell mit dem Installateur besprochen werden. Allgemeingültige Aussagen sind schwer zu treffen“, sagt Morolz. Grob gesagt gilt: Ältere Gebäude sind tendenziell eher mit Hochtemperaturlösungen wie Biomasseheizungen besser bedient, neuere Niedrigenergiehäuser setzen in der Regel auf Niedertemperatursysteme etwa mit Erdwärme- oder Solaranlagen. Die Regierung plant, für die Umstellungsphase eine eigene „Wärmestrategie“ zu erstellen.Das basiert auf der Idee, die vorhandenen Ölkessel mit synthetisch hergestelltem Öl ohne zusätzliche Treibhausgasemissionen weiterzubetreiben. „Allerdings ist die Entwicklung nicht so weit, dass so etwas ausreichend am Markt wäre“, sagt Morolz. Mehr Hoffnung setzt die Branche in „grünes Gas“, das ins vorhandene Erdgasnetz gespeist werden könnte. Ein Hemmschuh sind hier allerdings die benötigten Mengen und die bislang wesentlich höheren Kosten in der Herstellung.Um alle fossilen Heizsysteme auf erneuerbare Energieträger umzurüsten, sind Investitionen von mehreren Milliarden Euro nötig. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat angekündigt, dabei auf die soziale Ausgewogenheit achten zu wollen. Bislang ist allerdings völlig unklar, wer dabei in den Genuss von wie hohen Fördermitteln kommen wird. Die Details sollen heuer ausgearbeitet werden.