„Cooling Singapore“ forscht für kühlere Städte. Ökonomisch und ökologisch umstrittene Forest City in Malaysia für 700.000 Bewohner.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Geplante "Forest City" in Malaysia für 700.000 Menschen © Winkler

Es ist tropisch heiß in Singapur. Im stark heruntergekühlten Smart Cities Lab der ETH Zürich im Create Tower der National University of Singapore wälzt sich der Hitzeschwall wie gleißende Lava über einen Wandscreen. Binnen 60 Sekunden lässt Gerhard Schmitt mit animierten Temperaturdaten die Stadt erglühen, abkühlen und wieder erglühen, im Rhythmus der täglichen Verkehrsspitzen sowie noch stärker der nächtlichen Energieverbrauchsspitzen der Klimaanlagen in den Wohnvierteln der Metropole.