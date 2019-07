Chemische UV-Filter stehen zunehmend in der Kritik, Meeresbewohnern zu schaden. Welche Alternativen es gibt.

Sonnenschutz und Umweltschutz können auch kombiniert werden © (c) Rido - stock.adobe.com (francescoridolfi.com)

Ich packe meinen Koffer und nehme mit: Handtücher, Badeanzug, Sonnenbrille und natürlich Sonnencreme. Die weiße, schmierige Paste erfreut sich zwar keiner großen Beliebtheit, dass sie wichtig ist, haben die Österreicher allerdings verstanden: Rund 80 Prozent versuchen sich vor zu hoher Sonneneinstrahlung zu schützen, das ergab eine Online-Befragung des Marktforschungsinstituts Integral im Mai 2019.

Am liebsten greifen die Österreicher dafür zu herkömmlicher Sonnencreme. Wer aber seinen Sommerurlaub schon mal an gut besuchten Stränden verbracht hat, kennt bestimmt auch den öligen Film, der sich an der Oberfläche der brechenden Wellen bildet. Ob das gut für die Umwelt sein kann?