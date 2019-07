1 kg frisches Kraut in 10 Liter Regenwasser ansetzen. Eine Zerkleinerung der Brennnesselblätter ist sinnvoll, so sind die wertvollen Inhaltsstoffe besser nutzbar. Zwei bis drei Wochen an der Sonne gären lassen. Die Gärung erfolgt, sobald ein Schäumen an der Oberfläche entsteht. Nach ungefähr vier Tagen ist die Jauche am wirkungsvollsten. 1:50 mit Wasser verdünnt, vertreibe sie Blattläuse und Spinnmilben.