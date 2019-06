Unser Konsumverhalten treibt den Klimawandel stärker an, als viele vermuten. Was jeder Einzelne im Alltag tun kann, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren.

Die Art und Weise, wie wir konsumieren, ist einer der Hauptantriebe des Klimawandels © APA

Wie lange ist es her, dass Sie sich ein neues Smartphone zugelegt haben? Wie alt war ihr Fernsehgerät, als sie es gegen ein neues ersetzten? Und sind Sie zuletzt eine Strecke mit dem eigenen Auto gefahren, die sie genauso gut zu Fuß oder mit dem Bus zurücklegen hätten können?

Es ist die Art und Weise, wie wir konsumieren und leben, die als Hauptantrieb des Klimawandels gilt. Denn letztlich lässt sich jede Tonne CO2, die auf diesem Planeten von Menschen ausgestoßen wird, auf ein Produkt oder eine Dienstleistung anrechnen, zu deren Bereitstellung das Treibhausgas in die Atmosphäre gelangt ist. Anders formuliert: Indirekter Auftraggeber der Emissionen ist in letzter Konsequenz stets der Konsument mit seinem Kaufverhalten und Lebenswandel.

15 Tonnen CO2 pro Kopf

Das Ganze lässt sich auch in harte Zahlen fassen. Schlägt man sämtliche globalen Treibhausgasemissionen nicht mehr den Staaten zu, in denen sie entstehen, sondern den Verbrauchern, die sie durch ihr Konsumverhalten quasi „beauftragt“ haben, ergibt sich ein für Österreich wenig erquickliches Bild. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Ausstoß würde hierzulande nicht länger 9,6 Tonnen CO2 pro Jahr betragen, sondern würde auf rund 15 Tonnen steigen. Der Grund: Österreich importiert wesentlich schmutziger erzeugte Güter und Dienstleistungen als es exportiert. Entsprechende Berechnungen haben das Joanneum Research und das Wegener Center der Uni Graz anhand weltweiter Datenbanken angestellt.

Doch so oder so, die Pro-Kopf-Emissionen müssen deutlich sinken, um konform mit den Klimazielen zu gehen. In der zweiten Jahrhunderthälfte müssten sie bei nur noch 0,5 bis 1 Tonne im Jahr liegen.

6 Tipps, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren:

Verkehr In den vergangenen 30 Jahren hat sich der Autoverkehr in Österreich verdoppelt. Das obwohl heute vier von zehn Autofahrten kürzer als fünf Kilometer sind. Wer klimafreundlich handelt, steigt für Kurzstrecken auf Öffis oder aufs Fahrrad um, für Pendler bietet sich zudem Carsharing mit Gleichgesinnten an. Besonders klimabelastend sind Flüge. Ein einziger Flug nach Los Angeles und retour schlägt sich mit rund vier Tonnen CO2 zu Buche – und zwar pro Passagier. Das entspricht einer Autofahrt von 40.000 Kilometern. Hier ist Vermeiden oberste Devise.

Ernährung Produktion und Transport sind die beiden Faktoren, wenn es um die Klimawirkung von Lebensmitteln geht. Grundsätzlich gilt: Man sollte sich so saisonal und regional wie möglich ernähren und dabei auf nachhaltige Herstellung achten. Viel spricht dafür, den Fleischkonsum einzuschränken – die Österreicher liegen mit fast 100 Kilo Fleisch pro Kopf und Jahr im europäischen Spitzenfeld. Für die Herstellung eines Kilogramms Fleisch werden im Schnitt 10 bis 15 Kilo Pflanzen verfüttert. Österreich importiert dafür jährlich mehr als eine halbe Million Tonnen Soja.

Kleidung 72 Millionen ungetragene Kleidungsstücke schlummern laut einer Greenpeace-Studie in den Schränken der Österreicher. Wer ökologisch handelt, kauft vor allem gut verarbeitete und damit langlebige Textilien aus ökologischen Materialien. Passt ein Stück doch nicht, empfiehlt sich eine Änderungsschneiderei. Infos dazu bietet online die Umweltberatung unter: www.umweltberatung.at.

Reparieren Fast jeder kennt es aus eigener Erfahrung: Das defekte Gerät, das man früher vielleicht noch reparieren hätte lassen, wird kurzerhand entsorgt und neu nachgekauft. Weil eine Reparatur teurer wäre, umständlicher oder aufgrund der Bauweise des Geräts schwer möglich. Weltweit wächst so der Berg an Elektroschrott – zuletzt auf jährlich 50 Millionen Tonnen. Doch es gibt Auswege. Reparatur-Shops und -Cafés boomen, Tipps zum Reparieren oder Infos über Angebote gibt es auf www.reparaturnetzwerk.at oder www.reparaturfuehrer.at.

Müll Rund 4,3 Millionen Tonnen Siedlungsabfälle produzieren die Österreicher jedes Jahr – 488 Kilogramm pro Kopf. Das ist nicht nur ein beträchtlicher Ressourcenverbrauch, es erzeugt auch direkte CO2-Emissionen durch Nachbehandlung, Verbrennung und Deponierung. 2017 entstanden in Österreich so 2,9 Millionen Tonnen Treibhausgase. Abhilfe schafft konsequentes Mülltrennen – und vor allem Vermeidung. Wer schon beim Einkaufen auf die Art der Verpackung achtet, hat schon viel erreicht. Zudem gilt: Produkte so lange und oft verwenden, wie möglich!

Energie Tipps zum Sparen von Strom gibt es unzählige: vom Eliminieren der Standby-Schaltungen über LED-Beleuchtung bis hin zum Kochen mit Deckel. Zudem empfiehlt es sich, Ökostrom zu beziehen. Was vielen nicht bewusst ist: Nur ein Viertel der Haushaltsenergie wird als elektrischer Strom konsumiert. Der große Rest entfällt aufs Heizen. Die optimale Raumtemperatur liegt bei 20 Grad – jedes Grad mehr verursacht über den Daumen sechs Prozent Mehrverbrauch. Ansonsten gilt: Im Winter nur stoßlüften und ältere Gebäude nach Möglichkeit dämmen lassen.

Smartphone - fair und reparierbar

Leuchtturm Mit jedem Smartphone trägt man bei nicht sachgerechter Wiederverwertung eine handliche, aber hoch komplexe Portion künftigen Sondermüll herum. Damit es erst gar nicht so weit kommt, stellt ein niederländisches Unternehmen seit 2013 – firmennamensgebende – Fairphones her. Ziel der Amsterdamer Initiative: Transparenz in die Lieferkette zu bringen und Sensibilität für eine ressourcenschonende Produktion schaffen. Die preislich (399,- Euro) und technisch normalen Standards entsprechenden Fairphones setzen auf ein robuste(re)s Design und einen modularen Konstruktionsaufbau, bei dem einzelne Teile austauschbar sind – und das Handy damit bei kleinen Schäden reparierbar und langlebiger bleibt. Bezüglich der verbauten Rohstoffe wird auf eine nachhaltige und transparente Wertschöpfung geachtet. Bei der Grundausstattung wird auf Zubehör (Kabel, Netzteil, Kopfhörer) verzichtet (wer hat das nicht bereits mehrfach zuhause?). Bislang wurden weltweit rund 125.000 Fairphones verkauft. Klaus Höfler