Der Trend zur Dürre macht nicht nur Landwirten zunehmend zu schaffen © Markus Traussnig

Der nüchterne Blick des Geophysikers rückt manchen Irrtum zurecht. „Rein erdgeschichtlich betrachtet sind all die bisherigen Klimaänderungen ja nur sehr klein. Die Physik des Planeten würde auch noch mehr CO2 in der Atmosphäre bewältigen“, sagt Gottfried Kirchengast. Doch der Leiter des Wegener Center für Klima und Globalen Wandel an der Universität Graz gibt zu bedenken: „Nicht der Planet ist gefährdet, wir Menschen sind es und die Tiere und Pflanzen mit uns, die wir uns so fein auf die heutigen Bedingungen eingestellt haben.“ Bedingungen, die durch den ungebremsten Treibhausgasausstoß zunehmend aus den Fugen geraten – und das nicht nur in exotischen Weltgegenden, sondern auch hierzulande.