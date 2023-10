Vor Venedig wird gerade Europas größte Biofabrik gebaut. Zum "Future Farming" für Gemüse und molekulare Forschung für Biopharmaka steuert auch die Ca'Foscari Universität zehn Millionen Euro aus grünen EU-Fonds bei. Zugleich bereitet VeniSIA, der Start-Up-Accelerator der ältesten Wirtschaftsuniversität Italiens, den dritten weltweiten Call vor, in Venedig und seiner Lagune Innovationen für Klima-Lösungen zu suchen. Auf den ersten Ruf 2021 haben sich 1500 Start-ups aus aller Welt gemeldet. Inzwischen hat in der "H-Farm" für Start-ups die Vintage-Kleider-App Depop wie eine Rakete zum "Unicorn" mit Milliardenbewertung gezündet.

"Venedig ist die älteste Stadt der Zukunft", proklamieren die beiden Professoren Carlo Bagnoli und Stefano Campestrini unermüdlich. "Wir wollen mit diesem Leitmotiv unseren Studierenden zeigen, dass es für sie in Venedig eine Zukunft gibt."

Campus für Wasserforschung

Das klingt so kühn wie der Plan, die Zahl der 22.000 Studierenden der Ca'Foscari und die 8000 der Universitá Iuav di Venezia noch massiv zu erhöhen, obwohl die schon jetzt kaum Wohnraum finden. "Wir haben in den letzten drei Jahren 2000 Studierende mehr aufgenommen, beworben hatten sich 5000 mehr", berichtet der Finanzdirektor der Ca'Foscari, Giorgio Bertinetti, vom Andrang. Benno Albrecht, der Rektor der Iuav, forciert das visionäre Projekt "Campus", mit dem sich die Gesamtzahl der Studierenden in Venedig in diesem Jahrzehnt noch verdoppeln soll. Die Transformation ungenutzter Hafenflächen in quasi ein neues Sestiere der Wissenschaft und Forschung fordert auch den für Zukunftsentwicklung zuständigen Hafendirektor Antonio Revedin. Eine junge Hoffnung für die Stadt.

Hafen und Lagune

In der Vorwoche hat Revedin gemeinsam mit Hafenpräsident Fulvio Lino di Biasio ein neues Verfahren für den Aushub der Fahrrinnen zum Industriehafen Marghera präsentiert. "Wir haben mit den besten wissenschaftlichen Instituten Europas eine Methode entwickelt, die erstmals die hydraulischen und nautischen Effekte für Lagune und Schiffe berücksichtigt", erklärt Revedin das Projekt "Channeling the Green Deal for Venice". Der Aushub soll eine neue Insel als Biotop vor Fusina nähren, den Abfluss von Sedimenten mindern und "eine nachhaltige Entwicklung des Hafens und den Schutz der Lagune gemeinsam ermöglichen", so di Biasio. Dafür soll Marghera ein Wasserstoff-Zentrum werden. Erste H-Busse fahren bereits in Mestre, am Lido sind schon seit der Pandemie nur noch E-Busse unterwegs. Die Symbiose von Hafen und Lagune ist entscheidend – und latenter Konflikt. Jüngster Fall ist der Plan, große Kreuzfahrtschiffe wie bisher nach Marghera umzuleiten, aber mittlere Kreuzfahrtschiffe über den Kanal Vittorio Emanuele von Marghera nach Giudecca den Hafen Venedig ansteuern zu lassen. Die Grünen und "No grandi navi"-Aktivisten sprechen von Rückfall, während sich die Hafenführung "mittlere Luxusschiffe" verspricht und Bürgermeister Luigi Brugnaro die Reaktivierung verteidigt: "Der Hafen ist das Leben der Stadt."

Das Mose-Momentum

Kann sich Venedig neu erfinden? Nach 1600 Jahren innovatorischer Anpassungsfähigkeit vom Bau auf Pfählen zur stärksten Mittelmeer-Seestreitmacht und -Handelsmacht, zur am längsten überdauernden Republik, bis zu einer Weltmetropole von Kunst und Kultur, ist dafür ein ebenso dringendes wie auch günstiges Momentum. Gerade dürfen die Venezianer lernen, die Alarmsignale zu vergessen, nach denen jedes Kind und jeder Erwachsene wusste, wie weit und wie hoch das hereinbrechende Hochwasser vordringen und Geschäfte und Wohnzimmer fluten würde. Seit dem Vorjahr hat das Mose-System der hydraulischen Barrieren zwischen Meer und Lagune die Stadt verlässlich geschützt. Von Aqua alta bleiben allenthalben noch je eine Pfütze auf Piazza und Piazzetta San Marco, gerade ausreichend für ein Fotomotiv der sich darin spiegelnden Markusbasilika.

Brandung des Massentourismus

"Fünf Euro Eintritt an 20 Tagen rund um die Feiertagswochenenden im kommenden Frühjahr sollen die Tourismusmassen stoppen?" Darüber kann Giovanni Cecconi nur lachen. Der Aktivist der lokalen Wigwam-Umweltgruppe hat als Techniker am digitalen Zwilling für das automatische Hochfahren des Mose-Systems mitgewirkt. Gegen die Touristenflut fühlt er sich machtlos. "Das Ticket gibt überhaupt nichts aus. Vielmehr sollte man jedem Besucher auf der Anreise eine halbe Stunde lang Respekt vor Venedig lehren." "Die Tickets sind wenigstens ein Signal, nicht an diesen überfüllten Feiertagen zu kommen", hofft der in Venedig lehrende Ex-Chef des Friaul-Tourismus, Lucio Gomiero.

Abwanderung geht weiter

Im ersten Halbjahr 2023 sind wieder 331 Bewohner nach Mestre oder anderswohin auf die Terra ferma geflohen. Im Juli sank die Zahl der Residenti auf 49.334 – Venedig hat erstmals mehr Touristenbetten als Einheimische. Zuletzt hatte auch der Regionspräsident des Veneto, Luca Zaia, die Stadtregierung zur Notbremse per Besucher-Onlineanmeldung, "die jedes Kino schafft", gedrängt. Der Ticket-Beschluss ließ die UNESCO davon absehen, Venedig als Welterbe auf die schwarze Liste zu setzen. Im historischen Kern zweifeln viele am Eingriff, erfüllt vom Unbehagen, statt in einer Stadt, in einem Freizeitpark mit Eintritt zu leben. Nur wenn die Stadt dieses Dilemma löst, kann sie den Anspruch erheben, den sie mit einer langfristig angelegten Stiftung ausgeschildert hat: "Venedig – Welthauptstadt der Nachhaltigkeit." Die Projekte "Campus" und "VeniSIA" sowie Wasserstoff sind drei von zehn großen Vorhaben, die unter anderem auch leistbaren Wohnraum und Kunsthandwerk in Venedig zurückerobern sollen.

Schutz der Lagune

Ganz oben steht ein für die Lagune und die Bewohner verträglicher Tourismus. "Wir haben bei der Errichtung von Mose anfangs daran gedacht, es sollte die Mauern der Stadt schützen. Doch wir müssen heute verstehen, wie wir Mose für den Schutz der Lagune und der Menschen in Venedig nutzen." Das sind ungewohnte Worte von Bürgermeister Brugnaro. Protest ertönte bis Brüssel, als er für einen 300 Millionen Euro teuren "Bosco dello sport" - Stadionwald - unter anderem für sein Basketballteam, 90 Millionen aus dem EU Restaurations- und Resilienzfonds abrufen wollte. Für Munition für den Wahlkampf 2025 ist jedenfalls gesorgt.

Meeresspiegel steigt rascher

Für Greenwashing lassen sich die bei der Stiftung mitwirkenden Universitäten nämlich nicht einspannen. Schon gar nicht der Professor für Umweltökonomie Carlo Carraro, der harte Fakten auflistet: "Der Klimawandel beschleunigt den jährlichen Anstieg des Meeresspiegels – in der Adria von zwei Millimeter pro Jahr von 1880 bis 2000 auf 3,6 Millimeter jeweils zwischen 2000 und 2015 und auf 4,8 Millimeter jährlich von 2015 bis 2019. Ein halber Meter Anstieg bis Jahrhundertende wäre für Venedig wie für die ganze Nord-Adria-Küste verheerend", warnt Carraro. "Das bedeutet, dass Mose Venedig noch 80 bis 120 Jahre schützt, bis dahin brauchen wir mit Mut neue Lösungen", sagt Pierpaulo Campostrini, der als CEO von Corila die Forschungsaktivitäten in der Lagune koordiniert.

Neue Biennale der Nachhaltigkeit

Schon drei Konferenzen der heuer neuen "Biennale Sostanibilitá" haben sich daher mit lokalem Blick mit zwingender Nachhaltigkeit beschäftigt, um das Drohszenario abzuwenden. "Venedig ist eine Testfläche und Mose ein Modell für die Welt", will Renato Brunetta, früher Wirtschaftsminister in der Regierung Mario Draghis und Präsident der Stiftung Venedig Nachhaltigkeit, die rund sieben Milliarden teure Flutbarriere als UNESCO-Welterbe beantragen. "Das Funktionieren von Mose werden wir die nächsten 80 Jahre, koste es was es wolle, verteidigen. Venedig gehört der ganzen Welt und wir brauchen Lösungen für die ganze Welt, auf der 70 Prozent der Menschen an Küsten leben", erklärt Brunetta pathetisch.

Fragile Schönheit

"Nur mit Innovation kann Venedig das Los einer fragilen Schönheit abschütteln", war in der Vorwoche der Tenor eines "Strategy Innovation Forum" über das Wohnen der Zukunft auf dem Planeten, in Stadt, Haus und Körper. Architektur-Doyen Michele De Lucchi sieht die Menschen künftig in interstellar anmutenden Wohnstationen auf Wasser und im Grünen mit Lebensräumen wie Wintergärten. Die Innovationspflicht Venedigs bei gleichzeitiger Behütung der historischen Bauten übersetzt er mit einem berühmten Zitat: "Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers."

Kunst, Kultur und Natur

Die Leidenschaft brennt jedenfalls und das im Blickfeld der ganzen Welt. Es gibt kaum eine Stadt mit so kämpferischen Bürgergruppen. Gerade versammelt Sumus-Gründerin Helene Molinari in einem Kunstprojekt "1000 Frauen Venedigs" für ihre Pläne der Naturbesinnung der Serenissima. Kulturaffine Besucher finden im Herbst abseits der Trampelpfade ruhigere Wege, die Architekturbiennale und die avantgardistische Biennale Musica für elektronische Musik in verschiedensten Plätzen, Palazzi und Theatern zu genießen. Dass die Wege vieler Touristen über Rialtobrücke und Markusplatz kaum hinausgehen, lässt die Flamingo-Kolonie in der Lagune gedeihen. "Vor 20 Jahren waren es wenige Dutzend“, zeigt die Ökologin Francesca Coccon bei der Exkursion auf das Naturwunder. „Jetzt zählen wir hier über 10.000 Fenicotteri."