Sie sind überall. An den Ufern der Badeseen, auf den Almen, in den Sandkisten am Spielplatz oder auf Gehsteigen. „Tschickstummel“ – oftmals achtlos weggeschnippt. Einer WHO-Studie zufolge machen Zigarettenfilter 30 bis 40 Prozent des Gesamtmülls aus, der in Städten vom Boden gesammelt wird.