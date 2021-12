Material:

7 Äste (ø 3 bis 4 cm und 10 bis 70 cm lang), Spagat, Schere, frische

Zweige zum Dekorieren, Holzsäge

Anleitung:

Zunächst müssen die Äste mit einer Säge auf die richtigen Längen gebracht werden (10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm).

Circa 2 Meter Spagat abmessen und abschneiden. Die Mitte der Schur wird später als Aufhängung fungieren.

Jetzt werden Stück für Stück die Schlaufen für die Äste in den Spagat geknotet. Nachdem die Äste oftmals nicht gerade sind, kann hier die Höhe der Knoten für Ausgleich und mehr Symmetrie sorgen. Nach jedem Knotenpaar einen Ast einfädeln und mit der Wunschposition abgleichen.

Sind die letzten beiden Schlaufen für die Baumbasis geknotet, so wird die Schnur entsprechend gekürzt und der Überschuss abgeschnitten.

Als Deko werden ein paar frische Äste seitlich durch die Schlaufen geschoben.

Diese Anleitung stammt aus dem Buch "Zero Waste Weihnachten" von Alexandra Aschenbach, Frech Verlag