Muttertag vor zwei Jahren: Tochter Oliva mit Mama Melitta beim Kuchenessen ohne Besuchsbeschränkungen © Privat

An jenem Tag schien die Sonne mild vom Himmel herunter, erinnert sich Tochter Oliva. Sie hört immer noch das Zwitschern der Vögel und das Knistern der Kieselsteine unter den Schuhen am Schotterweg des Parks, den sie so oft mit ihrer Mama besucht hat. "Sie liebte die Natur", sagt die Tochter – in dem Wissen, dass heute alles anders ist. Gemeinsame Spaziergänge im Grünen, Bankerlsitzen und Umarmungen – all das ist vorerst vorbei. Zwei Jahre ist es her, dass Mama Melitta ins Pflegeheim übersiedelt ist – jetzt stellt Corona die Welt für die ganze Familie auf den Kopf. Wochenlang ist überhaupt kein Besuch möglich gewesen, jetzt nur mit Plexiglas, Mundschutz und mit Anrufen aus der Ferne. "Das ist nicht dasselbe."