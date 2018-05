Muttertag"Er lebt, das ist das größte Geschenk"

Sie nennt es das „etwas andere Muttertagsgedicht“. Die Geschichte hinter den Zeilen, die eine Mutter am Krankenbett des Sohnes verfasst und an die Redaktion geschickt hat.

© Gernot Eder

Sie habe es einfach getan, ohne lange darüber nachzudenken. Um die Gedanken, die sich im Kreis drehen, auf Papier zu bringen und um zu begreifen. „Man hadert und man versucht, einen Pakt mit dem Teufel zu schließen. Dann habe ich mir gedacht, dass ich das alles einfach auf einen Zettel schreibe, in der Hoffnung, dass es mir hilft.“ (Gedicht: siehe unten)

Es ist ein Gedicht für den 18-jährigen Sohn, der vor wenigen Tagen maturiert hätte, dessen Maturareise schon gebucht war und der schon Pläne fürs Studium geschmiedet hatte. Doch seit einem Besuch im Fitnesscenter Ende April ist nichts mehr, wie es war. „Er hat uns um halb zehn Uhr lallend angerufen“, erzählt die Mutter von drei Söhnen, deren Lebenspartner ebenfalls zwei Söhne in die Beziehung mitgebracht hat. Einer von ihnen ist 25 Jahre alt und schwerbehindert. „Peter* konnte nicht mehr sprechen. Es war uns klar, dass wir sofort den Notarzt rufen müssen. Wir hatten unseren behinderten Sohn zu Hause, also konnte mein Mann nicht mit mir fahren.“ Die Mutter versucht in der Rettung, den Sohn bei Bewusstsein zu halten, spricht mit ihm. Später zeigt sich, dass Peter wegen der Anstrengung anscheinend eine Gehirnblutung erlitten hat. Er wird in die Neurointensivstation verlegt. „Der Arzt sagte bloß: ,Ich weiß, was Sie von mir hören wollen, aber das kann ich Ihnen leider nicht sagen, aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich nicht in Ihrer Haut stecke.‘“

Nicht der erste Schicksalsschlag

Mittlerweile kann Peter seine rechte Körperhälfte, die anfangs noch gelähmt war, wieder bewegen. Es wird aber zwischen sechs Monaten und einem Jahr dauern, bis man wirklich abschätzen kann, welche Schäden bleiben werden. „Er sagt Baba, Bobo und Ja. Er versteht alles, aber er kann sich nicht artikulieren“, sagt Peters Mutter, die in ihrem Leben schon viele Schicksalsschläge wegstecken musste. „Meine Schwester war ein Jahr alt, als sie am Geburtstag meiner Mutter in deren Armen starb. Mein Mann wurde depressiv, deswegen mussten wir unseren behinderten Sohn auch wochentags in ein Pflegeheim geben, da ich ihn wegen einer Handoperation und Problemen mit dem Kreuz nicht mehr heben konnte“, sagt die Frau, die sich im Wechselbad der Gefühle befindet. „Mein ältester Sohn wurde vor drei Wochen zum ersten Mal Vater. Und das, obwohl sie im Vorjahr ein Baby verloren haben. Er hat schon vor der Geburt kein Auge mehr zugemacht, weil er und Peter besonders eng miteinander verbunden sind.“

Nun geht es vor allem darum, positiv zu denken und den Alltag neu zu strukturieren – Therapien gehören nun zur Tagesordnung. „Wir dürfen mittags und abends eine Stunde zu Peter. Nun richten wir alles danach aus. Ich bin kein gläubiger Mensch, ich gehe jetzt aber in die Kirche und zünde Kerzen an. Peter ist ein Sonnenschein, jeder mag ihn. Es ist für mich das größte Muttertagsgeschenk, dass er lebt.“

*Name von der Redaktion geändert

Mein Sohn Du bist das Licht in meiner Seele, wie lieb ich dich!

Ein Meer aus Tränen, wie such ich dich!

Du fehlst mir so, oh mein Gott, steh mir bei! Ich lausche deinem Schritt, der nicht kommt, ich atme den Duft an deinem Hemd, der langsam verfliegt, ich trag ihn dicht an meinem Gesicht, er begleitet mich in den erschöpften Schlaf. Wenn ich geh von dir und deinen stummen Blick erhasch, schreit und tobt mein Herz und manchmal denk ich, es zerspringt. Oh mein Gott! Dich rief ich lang nicht mehr, Heerscharen, alle Engel, alle Heiligen. Ich bitt aus tiefstem Herzen drum, steht uns bei in unsrer Not! Dein Mund, der zu mir spricht, und ich versteh

dich nicht. Wess’ Qual mag größer sein? Die deine, der du’s versuchst und nicht vermagst,

die meine, weil ich nicht kapier, was du mir sagst?

Durchs Tal der Tränen geh ich oft. Und zeige doch ein ruhig Gesicht. Die Not in meinem Herzen, die seht ihr nicht. Mein Sohn, ich liebe dich!



