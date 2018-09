Lukas ist 17 Jahre alt, Nico 18 - und gemeinsam machen sie Graz zur Modestadt. Das Label Immaculate Clothing will Probleme von Jugendlichen transportieren.

Das neue Modelabel bei der Präsentation in der Thalia © KK

Nicht in Mailand oder Paris, nein in Graz, wurde ein neues Modelabel gegründet. Der Widersprüche nicht genug, handelt es sich bei den Unternehmern nicht um erfahrene Designer oder schillernde Figuren der Modewelt, sondern um zwei jugendliche Quereinsteiger. Und die beiden Herren wollen nicht einfach nur schickes Zeug in die Regale bringen – sie haben auch noch etwas zu sagen.

