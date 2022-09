Mehr als 30 verschiedene Modelle seines Verkaufsschlagers iPhone brachte der US-Konzern Apple seit 2007 auf den Markt. Heute, Mittwoch, wird diese Palette wieder einmal erweitert. Seit 19 Uhr werden in Cupertino neue Produkte vorgestellt. Neben dem iPhone 14 sollen Tim Cook & Co. auch eine adaptierte Variante der Apple Watch und neue AirPods präsentieren.

Wir aktualisieren diesen Artikel laufend.

Naturgemäß pünktlich startet Apple mit den vorab aufgenommenen Video-Sequenzen. Apple-Boss Tim Cook taucht auf den Bildschirmen auf und erklärt gleich einmal, dass es heute um "Apple Watch, iPhone und Airpods" gehen wird.

Apple Watch. Die hauseigene Datenuhr macht Apple zum ersten Thema der Präsentation. Angekündigt wird die 8. Generation der Apple Watch, die u.a. einen neuen Temperatursensor und robusteres Gehäuse mit an Bord hat. Ein Versprechen kommt dabei mit bedrohlicher Facette. In der Nacht misst die Uhr nämlich "alle fünf Sekunden" die Körpertemperatur am Arm. Apple argumentiert das Monitoring u.a. damit, dass man so den Eisprung der Frau besser abschätzen könnte. Zudem seien die Daten lokal verschlüsselt und im Falle einer Übertragung an Ärztinnen und Ärzte "Ende-zu-Ende-verschlüsselt". Apple habe "keinen Schlüssel", mit dessen Hilfe die Gesundheitsdaten auszulesen seien.

Neu vorgestellt wird auch ein "Low Power Mode", der die Lebensdauer der Uhr auf 36 Stunden ausdehnen soll. Die Funktion soll per Update aber auch für alle Uhren ab Series 4 zur Verfügung stehen. Auf den Markt kommt die Apple Watch Series 8 zudem in vier verschiedenen Farben, produziert ist das Gehäuse aus "100 Prozent recyceltem Aluminium". Kosten wird die Apple Watch Series 8 in den USA mindestens 399 US-Dollar (GPS-only).

Neu stellt Apple auch eine "Apple Watch Ultra" vor. Mit Titan-Gehäuse und deutlich größerem Steuerrad. Produziert wird die Uhr speziell für Extremsportlerinnen und Extremsportler. Sie bietet eine Laufzeit von bis zu 60 Stunden. Unterschiedliche Armbänder richten sich an verschiedene Sportarten. Ein duales GPS-System soll dafür sorgen, dass Positionen besonders akkurat ermittelt wird.

Kritik an "Pseudo-Neuerungen"

Übrigens: Längst rufen Apple-Produktvorstellungen nicht überall Begeisterungsstürme hervor. "Während sich die meisten Menschen überlegen, wo und wie sie künftig einsparen können und wie sich das alles ausgehen soll, zeigt Apple eindrucksvoll, wie sehr es mit perfekt inszeniertem Marketing an den realen Bedürfnissen der Menschen vorbeiarbeitet", sagt etwa Peter Windischhofer von Refurbed. Der Online-Marktplatz bietet rundum erneuerte elektronische Geräte an und listet auf der eigenen Plattform mittlerweile 18.000 Laptops, Smartphones, Tablets oder E-Bikes.

Windischhofer selbst ist, freilich auch mit Fokus aufs eigene Geschäft, vor allem Apples Ankündigungsrhetorik ein Dorn im Auge. Selbst den "echten Tech-Fans" sei mittlerweile bewusst, dass "bei Auflösung des Displays, der Akku-Leistung oder der Speicherkapazität nicht viel mehr rauszuholen ist, die ‚Neuerungen‘ sind daher eher Pseudo-Neuerungen".