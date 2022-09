Samsung baut vor. Per Werbespot lässt der südkoreanische Smartphone-Hersteller die Welt gerade wissen, dass sich der Blick auf Apples neues iPhone ohnehin nicht lohne. Unter anderem, weil „die Smartphone-Kamera mit der höchsten Auflösung“ auch künftig „in der Tasche eines anderen steckt“. Naturgemäß in einer der Samsung-Kundschaft.

Bemerkenswert am Witzeln per Video ist, dass Apple das iPhone 14 erst am kommenden Mittwoch vorstellen wird. Jedenfalls ist es ein neues Kapitel in der offen zur Schau gestellten Rivalität zwischen den beiden Tech-Schwergewichten. Diese hat gute Tradition. Nicht nur vor Gericht, sondern auch in Form von geistreichen wie plumpen Slogans.