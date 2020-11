One more thing Adieu Intel! Zeigt Apple heute die ersten Macs mit hauseigenem Prozessor?

One more thing

Apple lädt heute ab 19 Uhr zur Produktpräsentation © AFP

Aller guten Dinge sind drei, wird sich irgendjemand bei Apple heuer gedacht haben. Gut, vielleicht ticken die Uhren in Kalifornien auch etwas komplexer. Jedenfalls findet heute in Cupertino nach dem Herzeigen neuer Apple Watches und iPhones die dritte große Produktpräsentation innerhalb von nur drei Monaten statt.

In einem Jahr, das für den IT-Krösus wirtschaftlich ohnehin schon massig Erfolg brachte. Der letzte Quartalsgewinn lag bei unfassbaren 12,7 Milliarden US-Dollar (10,7 Milliarden Euro), wobei die verspätete Auslieferung des neuen iPhone 12 sogar noch negativ auf den Zeitraum einwirkte. Weil die großen Vier – Apple, Amazon, Google-Mutter Alphabet und Facebook – in Summe und trotz einer veritablen, globalen Wirtschaftskrise in drei Monaten 38 Milliarden US-Dollar verdienten, wurde auch eine Diskussion rund um die frappante Marktmacht der großen amerikanischen Tech-Konzerne laut.

Das wird Apple heute freilich nicht thematisieren. Auch, weil man den Fokus auf das Ende einer Ära lenken möchte. Künftig, so war es zuletzt öfters zu hören, könnte der iPhone-Bauer auch in seine Mac-Computer hauseigene Prozessoren verbauen. Was zum Ende der 15 Jahre andauernden Beziehung mit Intel führen könnte. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Artikel.

Die Präsentation im Livestream:

Liveartikel:

An dieser Stelle aktualisieren wir den Bericht ab 19 Uhr kontinuierlich.