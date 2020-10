Facebook

So könnte Apples iPhone 12 aussehen © YouTube/EverythingApplePro

Apple wird heute, Dienstag, ab 19.00 Uhr neue Produkte vorstellen. Aller Voraussicht nach das neue iPhone 12. Die neue Generation der Apple-Telefone war wegen der Coronakrise nicht wie sonst üblich im September präsentiert worden. Auf dem Event im vergangenen Monat stellte Apple stattdessen eine neue Version seiner Smartwatch sowie neue iPad-Modelle vor.

Das neue iPhone soll heuer erstmals für den superschnellen 5G-Datenfunk gerüstet sein, nachdem Apple die Streitigkeiten mit dem Modem-Spezialisten Qualcomm beigelegt hat. Experten rechnen mit vier neuen iPhone-Modellen, die sich in den Bildschirmgrößen und Prozessorleistungen unterscheiden.

Neue Apple-Produkte: Online präsentiert Das neu iPad Air arbeitet mit dem neuen A14-Prozessor von Apple. Die Rechenleistung soll laut Unternehmensangaben um 40 Prozent höher sein, die Grafikleistung um 30 Prozent. Ebenfalls neu: Die achte Generation des Tablet-Computers iPad. . Die iPad-Einsteigervariante hat nun einen A12-Prozessor integriert. Apple verstärkt bei seiner erfolgreichen Computer-Uhr den Fokus auf Fitness und Gesundheit. Die am Dienstag vorgestellte Apple Watch Series 6 kann nun auch den Sauerstoff-Gehalt des Bluts ermitteln, wie Apple in einer Online-Präsentation am Dienstag ankündigte. Der Wert gilt als ein wichtiger Indikator für die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems. Apple ermittelt ihn mit Hilfe eines neuen Sensors, der rotes und infrarotes Licht nutzt und die Farbe des Blutes erkennt. Apple hält seit dem Verkaufsstart der ersten Apple Watch 2015 eine führende Position im Geschäft mit Computer-Uhren. Das Weihnachtsquartal ist traditionell besonders wichtig für den Absatz. Deshalb wurden neue Modelle zuletzt stets im Herbst vorgestellt. Die neue Apple Watch 6 bekommt auch einen neuen Chip, der bei zu 20 Prozent schneller sein soll und weitere Gehäusefarben. (c) AFP (HANDOUT) Zugleich bietet der Konzern erstmals auch ein günstigeres neues Modell an, die Apple Watch SE, mit weniger Funktionen an. Sie wird in den USA ab 279 Dollar zu haben sein. Bisher verkaufte Apple einfach das Vorjahresmodell günstiger. (c) AFP (HANDOUT) (c) AFP (HANDOUT) (c) AFP (HANDOUT) Apple-Boss Tim Cook in der Online-Präsentation aus Cupertino. Traditionell stellt Apple bei seinen September-Events neue iPhones vor. Angesichts der Corona-Pandemie werden sie in diesem Jahr voraussichtlich im Oktober präsentiert. (c) AFP (HANDOUT) 1/13

Was noch bereits bekannt ist? Nun, die beiden kleineren iPhones sollen mit Doppelkameras auf den Markt kommen, während Apple bei den beiden größeren Modellen auf Dreifach-Kameras (womöglich mit 64 Megapixel) setzt. Neuen Leaks zufolge, könnte Apple bei den Premium-Modellen einen weiteren Sensor hinzufügen, den man auch von der im iPad Pro 2020 eingeführten Lidar-Technik (Light Detection and Ranging) kennt. Das soll für bessere Bilder und ein Mehr an Augmented-Reality-Technologie sorgen.

Preislich starten die neuen Geräte, glaubt man für gewöhnlich gut informierten Quellen, bei ca. 650 US-Dollar (iPhone 12 Mini). Für die beiden iPhone-Flaggschiffe wird man aber wohl wieder jeweils deutlich mehr als 1000 US-Dollar hinlegen müssen.

In Sachen Design könnte Apple mit der jüngsten Vergangenheit brechen und sich wieder an den früheren Modellen wie dem iPhone 5s orientieren. Statt abgerundeten Ecken könnte der Konzern aus Cupertino wieder auf ein Äußeres mit mehr Kanten setzen.

Passend dazu ein Video, das auf Twitter zirkuliert:

Warum die Präsentation für Apple so immens wichtig ist? Obwohl der Konzern sein Portfolio zunehmend differenzierte, gilt das iPhone für Apple als mit Abstand wichtigstes Produkt. Im jüngsten Quartal wurden rund 44 Prozent des Konzern-Umsatzes mit dem Apple-Smartphone erwirtschaftet. Im vierten Kalenderquartal liegt der Umsatzanteil des iPhones traditionell noch höher.