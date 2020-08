Facebook

Flight Simulator: Spieleblockbuster mit österreichischer Beteiligung © Microsoft

Schrill. Laut. Rappelvoll. So kennt man die Gamescom eigentlich. Also jene gigantische Spielemesse, die einmal im Jahr in Köln stattfindet, als Taktgeber einer gesamten Branche fungiert und gerne einmal bis zu 370.000 Besucher in die Domstadt lockt. Heuer ist alles anders.

Erstmals geht die gestern eröffnete und bis Sonntag dauernde Gamescom ausschließlich virtuell über die Bühne. 300 Partner konnten die Organisatoren an Bord holen, versprochen wird Bewährtes. So sollen besonders viele „große“ Titel, auf die Fans bereits lange warten, angekündigt werden. Zum Potpourri der Messe gehören aber längst auch digitale Lernangebote, „Serious Games“ – also Spiele, die ernste Inhalte spielerisch vermitteln – und das besonders stark wachsende Segment des E-Sports.