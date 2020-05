Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das klappbare Samsung Galaxy Z Flip © Jürgen Fuchs

Samsung hat es wieder getan. So schlimm die Erfahrungen für den Konzern mit dem ersten, hauseigenen Klappsmartphone im Vorjahr waren, so optimistisch zeigen sich die Südkoreaner in Bezug auf ihren Mitte Februar präsentierten neuen Hoffnungsträger Galaxy Z Flip. Aber alles der Reihe nach und rasch zurück in eine Zeit vor der Corona-Krise.