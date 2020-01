Smartphone & Co. Frischer Wind am steinigen Weg zum Einheitsstecker

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

USB-C, Mini-USB, Micro-USB, Lightning © Montage: Adobe Stock (2)

Seit geraumer Zeit will sich die EU-Kommission um die Beseitigung des Kabelsalats kümmern. Die Unzahl an verschiedenen Ladegeräten für all jene Geräte, die Einzug in die Haushalte gehalten haben – in erster Linie Smartphones, E-Reader oder Tablets –, sollte beseitigt und durch gemeinsame Standards ersetzt werden. Dabei gehe es nicht nur um eine Alltagserleichterung für die genervten Anwender, sondern auch um die Vermeidung von Zehntausenden Tonnen Elektroschrott pro Jahr, heißt es von Befürwortern. Doch der Weg weg vom Wirrwarr ist steinig.