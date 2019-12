Auf Twitter trendet der Hashtag #elternabendundsex. Was sich hinter dem Schlagwort verbirgt und warum sich das Netz darüber gerade köstlich amüsiert.

#elternabendundsex: Das sind die besten Tweets © (c) APA/AFP/DENIS CHARLET (DENIS CHARLET)

Wieso war der Stoff bei der ersten Mathe-Schularbeit so schwierig? Sollen wir die Sitzordnung anpassen? Wohin geht der nächste Skikurs? Und wer will sich im Elternverein engagieren? ("Frau Müller, Sie haben doch bestimmt auch dieses Jahr wieder Lust! Kommen Sie, nicht so schüchtern.")

Um was geht's? Richtig: Diese und andere Fragen erwarten Mütter und Väter beim Elternabend. Wie viel Elternabende und Sex aber gemeinsam haben können, zumindest sobald der Kontext fehlt, zeigt momentan ein aktueller Trend auf Twitter.

Der Blog "T.witterperlen" hat die Twitteria nämlich dazu aufgerufen, die besten Doppeldeutigkeiten zu teilen. Aber sehen Sie selbst.

Drüben auf Facebook haben sich einige Fans ein letztes Meme für dieses Jahr gewünscht. In diesem Sinne:



Wir suchen Sätze, die man sowohl beim Elternabend als auch beim Sex sagen kann.



Der Hashtag lautet #elternabendundsex



Die besten veröffentlichen wir dann morgen✌️



3-2-1 Go! — T.witterperlen 🏆 (@tperlen) 20. Dezember 2019

Was soll das heißen, „die anderen hatten mehr in der Tüte“?#elternabendundsex — Mr. RidingHorse (@MrRidingHorse) 20. Dezember 2019

Mein kleiner Willi ist ganz schön sensibel, ich denke aber, bei ihnen ist er in guten Händen!#elternabendundsex — [paˈpaːja] (@papa_Ya5915) 20. Dezember 2019

Achtet bitte darauf , daß das Spielzeug keinen Weichmacher enthält#elternabendundsex — @MichaeLaGrässer ⛄🎄🎍🎋🎅 (@MichaeLaGrasser) 20. Dezember 2019

#elternabendundsex



"...kratzen beißen und schlagen wird hier nicht toleriert!" — Faye Luna (@FayeLuna92) 20. Dezember 2019

"Es wäre schön, wenn sich schnell Freiwillige für die verschiedenen Positionen finden könnten."#elternabendundsex — Jingelbellchen (@DieJelli) 20. Dezember 2019