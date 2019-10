Facebook

EuGH zwingt Facebook zur weltweiten Löschung von Hasspostings © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Facebook hat sich kritisch zu dem EuGH-Urteil geäußert, wonach Online-Anbieter zur weltweiten Löschung von Hasspostings gezwungen werden können.

"Dieses Urteil wirft kritische Fragen zur Meinungsfreiheit und zur Rolle auf, die Internet-Unternehmen beim Monitoring, Interpretieren und Entfernen von Äußerungen, die in einem einzelnen Land illegal sein können, spielen sollen", erklärte eine Facebook-Sprecherin am Donnerstag gegenüber der APA.

"Bei Facebook haben wir bereits gemeinsame Standards, die darlegen, was Menschen auf unserer Plattform teilen können und was nicht", heißt es in der schriftlichen Stellungnahme des Internet-Giganten weiter. "Und wir haben ein Verfahren, um Inhalte einzuschränken, falls und wenn sie örtliche Gesetze verletzen. Dieses Urteil geht darüber hinaus", so die Facebook-Sprecherin.

Inhalte proaktiv überwachen

Das Urteil untergrabe den langjährigen Grundsatz, das ein Land nicht das Recht habe, seine Gesetze zur Meinungsfreiheit einem anderen Land aufzuerlegen, kritisierte der Online-Gigant weiter. "Es öffnet auch die Tür für Verpflichtungen, die Internet-Unternehmen auferlegt werden können, Inhalte proaktiv zu überwachen und dann zu interpretieren, ob das 'gleichbedeutend' mit dem für illegal erklärten Inhalt ist."

Um dies "zurechtzurücken" müssten die nationalen Gerichte sehr klare Definitionen erstellen, was "identisch" und "gleichwertig" in der Praxis bedeute. "Wir hoffen, dass die Gerichte einen angemessenen und maßvollen Ansatz wählen, um eine abschreckende Wirkung auf die Meinungsfreiheit zu verhindern", sagte die Facebook-Sprecherin.