Nutzer melden Störungen bei WhatsApp © APA

Bilder, die nicht verschickt werden können, Nachrichten die man nicht empfangen kann. Weltweit meldeten am Mittwoch Nutzer des zu Facebook gehörenden Nachrichtendienstes WhatsApp Störungen. Auch bei Instagram - ebenfalls im Eigentum Facebooks - und Facebook selbst gab es teils massive Probleme.

Laut der Website "allestörungen.de" waren zunächst besonders Nutzer in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den Benelux-Staaten betroffen. Außerdem wurden großflächige Störungen an der Ostküste der USA sowie in Teilen Südeuropas und Südamerikas gemeldet. Im Laufe des Abends meldeten aber auch Nutzer in Österreich gravierende Probleme. Von 17 bis 20 Uhr gingen die meisten Fehlermeldungen ein, seit 20 Uhr ging die Anzahl der neu gemeldeten Störfälle langsam wieder retour.

Seit Donnerstagfrüh laufen die Dienste wieder "zu 100 Prozent", wie Facebook mitteilt.

Bereits im März waren Facebook-Dienste 24 Stunden lang wegen einer "Serverkonfiguration" gestört gewesen. Der Ausfall war vermutlich der bisher massivste für den Internetgiganten, dessen Dienste geschätzt 2,7 Milliarden Menschen nutzen.