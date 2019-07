Facebook

Nutzer melden Störungen bei WhatsApp © APA

Bilder, die nicht verschickt werden können, Nachrichten die man nicht empfangen kann. Weltweit melden zurzeit Nutzer des zu Facebook gehörenden Nachrichtendienstes WhatsApp Störungen. Auch bei Instagram - ebenfalls im Eigentum Facebooks - und Facebook selbst soll es Probleme geben.

Laut der Website "allestörungen.de" waren zunächst besonders Nutzer in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den Benelux-Staaten betroffen. Außerdem wurden großflächige Störungen an der Ostküste der USA sowie in Teilen Südeuropas und Südamerikas gemeldet. Mittlerweile aber melden auch Nutzer in Österreich gravierende Probleme.

Erst im Frühjahr hatte es einen globalen Ausfall von Facebook, Instagram und WhatsApp gegeben. Mehr als 30 Prozent aller Nutzer konnten sich damals zwölf Stunden lang nicht einloggen oder hatten andere Schwierigkeiten, die Anwendungen zu nutzen.