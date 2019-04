Facebook

Der Brand von Notre-Dame zog Millionen Menschen in seinen Bann © APA

Immer wieder steht Youtube in der Kritik, Verschwörungstheorien und Fake News zu viel Raum zu geben. Im Vorjahr führte Youtube-Mutter Google auf der Videoplattform auch deswegen die Funktion "Knowledge Panel" ein. Dadurch soll die Verbreitung von derlei Falschnachrichten per künstlicher Intelligenz eingedämmt werden.

Just bei einem besonders viel beachteten Einsatz versagte die Technologie jetzt aber. Wer nämlich am Montag Live-Videos vom Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame ansah, bekam vielerorts seltsame Zusatzinformationen eingeblendet. In einem kurzen Absatz wurden nämlich die wichtigsten Eckpunkte jenes Terrorakts ergänzt, der die USA am 11. September 2001 in Schockstarre versetzte. So erweckte die Google-Funktion den Eindruck, Videos über den Brand in Paris seien Fake News über den Anschlag auf das World Trade Center.

I'm so glad we let tech platforms eat the journalism industry.



Now, I can sit and watch a live stream of Notre Dame burning while YouTube's fake news widget tells me about 9/11 for some reason. pic.twitter.com/FhAtE4DqtB — Ryan Broderick (@broderick) 15. April 2019

Google entschuldigte sich rasch für den Fehler und deaktivierte die Funktion. Wie es aber überhaupt zur Fehleinschätzung kommen konnte?

Nun, die Fakten-Check-Absätze werden automatisch ergänzt, nachdem eine Software zunächst die Videos analysiert. In diesem Fall erkannten die Algorithmen also bei manchen Videos aus Paris wohl optische Ähnlichkeiten zu den einstürzenden Türmen in New York. Zudem könnte es eine Rolle gespielt haben, dass viele TV-Sendern anfänglich nur Aufnahmen aus großer Entfernung sendeten.