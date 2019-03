Der erste Schritt ist getan. Eine – unter höchster Geheimhaltung – aufgesetzte Versteigerung von Frequenzen ist zu Ende, dem Beginn der Ausrollung von „5G“ steht in Österreich nichts mehr im Wege.

Erste 5G-Sendeanalgen gehen in Östererich noch heuer in Betrieb © APA/AFP/JOSEP LAGO

Bei aller aktuellen Omnipräsenz des Begriffs sind aber weiter viele Fragen offen. Wofür etwa braucht man 5G überhaupt? Ab wann und in welchen Bereichen wird es für Konsumenten relevant? Und wie funktioniert die Technologie hinter dem Schlagwort? Nun, auf der Suche nach Antworten kommt man aktuell kaum an jenen Anwendungsszenarien vorbei, die von der Mobilfunkbranche (vor-)gezeichnet werden. Klar ist, dass 5G – also die fünfte Mobilfunkgeneration – mobiles Breitband deutlich aufwerten wird. Von Downloadgeschwindigkeiten bis zu 2 Gigabit pro Sekunde ist die Rede, auf Tablet oder Smartphone soll etwa Live-TV im hochauflösenden Ultra-HD-Standard ruckelfrei übertragen werden. Bei der Telekom Austria heißt es, dass 5G die „Kapazität mobiler Netzwerke um den Faktor 25 steigern wird“.