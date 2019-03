Infineon, ams & Co. Wie steirische Technologie die Mobilfunkwelt verändert

Aus Graz kommen heute bereits Sensoren zur Blutdruckmessung via Fitnessband und ein wesentlicher Smartphone-Teil, der zur eindeutigen Identifikation per Venenmuster eingesetzt wird.

Das LG G8 ist mit steirischer Technologie ausgestattet © LG

Eigentlich ist Andreas Urschitz an diesem Tag "ausgebucht", wie es so schön heißt. Kein Wunder: Der Kärntner leitet bei Infineon die Division "Power Management & Multimarket" und ist am Mobile World Congress in Barcelona einer der gefragtesten Gesprächspartner.

