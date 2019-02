Apple Patent angemeldet: Kommt das iPhone zum Zusammenfalten?

Facebook

© AP/Marcio Jose Sanchez

Samsung könnte bereits in der kommenden Woche ein neues Galaxy-Smartphone mit faltbarem Display präsentieren. Der koreanische Smartphone-Weltmarktführer hatte bei einer Entwicklerkonferenz im Vorjahr ein Konzept-Modell mit flexiblem Display gezeigt. Für Mittwoch steht ein sogenannter "Unpacked"-Event in San Francisco auf dem Programm bei dem auch die neuen Galaxy-S10-Modelle vorgestellt werden sollen. Es gilt als nicht unwahrscheinlich, dass dabei auch eine faltbare Variante präsentiert wird. Auch Huawei will schon bald ein entsprechendes Gerät vorstellen. LG und Xiaomi sowie weitere Anbieter sind ebenfalls damit beschäftigt. Samsung präsentierte im November 2018 fexible Display-Systeme Foto © (c) AP (Michael Liedtke) Doch nicht nur die asiatischen Hersteller beschäftigen sich intensiv mit dem Thema und hat zahlreiche Patente für flexible Displays angemeldet. Auch US-Rivale und iPhone-Hersteller Apple setzt sich offenbar damit auseinander. Diesen Schluss legen nun aufgetauchte Patentskizzen nahe. Wie das Portal "Cnet" berichtet, hat sich Apple dieser Tage entsprechende neue Technologien patentieren lassen. Es ist nicht der erste diesbezügliche Patentantrag - die Technologien wurden wiederholt überarbeitet. Es könnte also nicht nur sein, dass nun die Ära der bieg- und faltbaren Smartphones endgültig eingeläutet wird, sondern auch, dass Apple bei einem kommenden iPhone-Modell ebenfalls auf derartige flexible Display-Systeme setzt. Patentskizze von Apples iPhone Foto © Apple